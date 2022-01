Mino Raiola es operado de emergencia en Italia

Mino Raiola, quien es el representante de importantes jugadores de la actualidad, fue operado de emergencia en Italia, este miércoles.

Raiola, que es el empresario de futbolistas como: Paul Pogba, Erling Haaland y le propio Zlatan Ibrahimovic, tuvo que ser intervenido en San Raffaele y actualmente se encuentra bajo observación médica en uno de los hospitales más reconocidos del país.

Hasta ahora no se conocen las razones por las que este agente tuvo que pasar por el quirófano urgentemente y su estado de salud es reservado.

El italiano es uno de los representantes más poderosos del mundo y fue el responsable de llevar a Pogba al Manchester United (desde la Juventus FC) a cambio de 105 millones de euros.

BREAKING: Football agent Mino Raiola has been hospitalised and had emergency surgery at San Raffaele in Milan.

(@Gazzetta_it) pic.twitter.com/XoLlr91Kqn

— Footy Accumulators (@FootyAccums) January 12, 2022