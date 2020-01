Mino Raiola explotó en contra de la FIFA

El controvertido representante de futbolistas Mino Raiola tuvo unas palabras para la FIFA, organismo al que calificó como «sin futuro».

De un tiempo para acá, el representante Mino Raiola ha ganado una gran notoriedad en el mundo del futbol, una situación que le ha dado el «derecho» de opinar sobre diversos temas, y uno de ellos es lo que piensa acerca de la FIFA.

Debido a las restricciones que ha impuesto el organismo para su trabajo, Raiola ha intentado en repetidas ocasiones hacer un cambio en la entidad rectora, aunque para su mala fortuna, sus llamados no han tenido mucho éxito.

«Puedes luchar contra la FIFA, como yo lo he hecho durante años. Tuve poco éxito porque fui el único que se atrevió. Quería cambiar el organismo, pero es muy complicado porque destruirías el juguete de los incompetentes directivos», declaró para Voetbal International.

Raiola ha sido uno de los principales críticos de la FIFA, al grado que ha calificado al organismo como anacrónico, pues considera que con los cambios que ha sufrido el deporte, su existencia como entidad rectora ya no tiene mucho sentido.

«El futbol necesita un nuevo equilibrio y un nuevo mundo. La FIFA no tiene papel en el mundo del futuro. Si los clubes y los jugadores están de acuerdo con una nueva estructura, no necesitas algo que no es transparente y optarás por lo que es mejor», sentenció.