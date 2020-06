El centrocampista bosnio Miralem Pjanic, fichado por el Barcelona por cuatro temporadas, declaró este martes sentirse «orgulloso y feliz» por cumplir el sueño de jugar en el club blaugrana.

«El Barcelona es uno de los clubes más grandes del mundo, y ser parte de él es el peldaño más alto para cualquier futbolista», declaró Pjanic a la web de la Federación del Fútbol bosnia.

El futbolista, de 30 años, indicó que «el éxito no llega de por sí, sino con un gran trabajo, esfuerzo y la confianza de que en la vida se puede conseguir todo».

👍 @miralem_pjanic: “I’m so happy. I’ll give everything for this club. See you soon. Força Barça!”

💙❤️ #PjanicCuler pic.twitter.com/CNvbzexoBd

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 29, 2020