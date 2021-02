MLS: Alexandre Pato es el nuevo jugador del Orlando City

La MLS sigue llevando jugadores de calidad y que en algún momento fue reconocidos en el ámbito europeo y mundial, tal y como lo es Alexandre Pato, quien jugará con el Orlando City.

A través de sus redes sociales, el conjunto de Florida le dio la bienvenida al internacional brasileño de 31 años, con recorrido en el Milan, donde vivió sus mejores años, Chelsea y Villarreal, además del Sao Paulo de Brasil, su último club que quedó en libertad.

El vicepresidente ejecutivo de operaciones del club, Luiz Muzzi, aseguró que están emocionados por darle la bienvenida al exjugador rossoneri debido a que su amplia trayectoria le servirá de mucho al equipo.

«Estamos muy emocionados de darle la bienvenida (a Pato) a Orlando. Es un jugador veterano que ha aparecido en algunos de los mejores clubes del mundo y tiene un historial probado a nivel internacional. La experiencia que trae Pato será invaluable para el Club».

