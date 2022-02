MLS avisa a las estrellas: «Si no vienen a jugar y a rendir, que no vengan»

El Comisionado de la Major League Soccer salió al cruce de las declaraciones recientes de Neymar, en las que el brasileño afirmó que le gustaría retirarse jugando en la liga estadounidense. A Don Garber, mandamás de la creciente organización, esto no le sentó bien y afirmó que si vienen grandes estrellas, tiene que ser a aportar significativamente a sus equipos, y no solo de vacaciones pagadas.

En las últimas semanas, Neymar declaró que le gustaría jugar en el tramo final de su carrera en la MLS. Sobre esto fue consultado Don Garber, responsable de la liga estadounidense, que dijo lo siguiente a la cadena ESPN:

«No necesitamos traer a un jugador al final de su carrera porque haya decidido que quiere venir a retirarse en la MLS. Si estos jugadores no vienen a jugar y a hacer una contribución significativa a sus equipos, mejor que no vengan. Si no respetan la liga y a nuestros aficionados, no los queremos«, sentenció Garber, Comisionado de la MLS.

«Queremos que nuestra historia sea sobre jugadores jóvenes que vienen en las primeras etapas o en la flor de su carrera, que hagan de la MLS su liga preferida. Cuando Zlatan Ibrahimovic dejó la Major League Soccer, nadie dijo que fue a Italia a retirarse. Francamente, eso me insultó«, cerró el Comisionado Garber.

Todo esto porque Neymar, actual futbolista del PSG de 30 años, declaró lo siguiente hace pocos días: «Me encantaría jugar en la MLS, al menos durante una temporada. Ahí la temporada es más corta y tendría tres meses de vacaciones. Por lo que podría jugar muchos más años al futbol».