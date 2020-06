A solo días de que la MLS regrese el próximo 8 de julio con el torneo «MLS is back», los clubes de algunos mexicanos ya dieron a conocer sus calendarios.

Y es que Carlos Vela, Rodolfo Pizarro, Javier ‘Chicharito’ Hernández y Alan Pulido, ya conocen las fechas y rivales con los que jugarán el LAFC, Inter de Miami, Los Angeles Galaxy y Sporting Kansas City en Orlando.

Cabe recordar que tanto Vela como Hernández se van a enfrentar en el grupo F. Mientras que Pizarro estará en el Grupo A. Y Pulido participará en el grupo D.

June 24, 2020