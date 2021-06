¡Modo Suárez!: Suspenden a un jugador colombiano por morder a un rival

Jefferson Lerma, jugador del Bournemouth, fue sancionado con seis partidos de suspensión y 53.000 dólares por morder a un rival en el partido que su equipo jugó contra el Sheffield Wednesday.

El colombiano, supuestamente, mordió a Josh Windass el pasado 3 de noviembre en el minuto 83. Pese a que el centrocampista negó las acusaciones, la federación inglesa de fútbol anunció que fue sancionado y multado.

We are surprised and disappointed at the outcome of the FA’s decision to uphold a charge against and ban Jefferson Lerma. #afcb 🍒

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) June 2, 2021