Modric rompe el silencio y confiesa su próximo reto profesional

El mediocampista croata del Real Madrid, Luka Modric, rompió el silencio y ya habló sobre lo que será su próximo reto como profesional.

A final de la temporada 2020/21, Modric culminará su contrato con el cuadro blanco y en diferentes ocasiones se ha especulado sobre la salida del jugador a otro elenco. Sin embargo, el ‘10’ dio su punto de vista sobre eso.

“Lo he dicho muchas veces, pero vamos a ver qué pasa. Yo me siento bien y quiero seguir en el Real Madrid hasta que sienta que puedo ayudar al equipo, y así me siento ahora mismo. Pero no sé qué va a pasar. Claro que quiero seguir. ¿Quién no quiere seguir y terminar su carrera aquí? Veremos, porque pueden pasar muchas cosas, pero yo quiero eso”, dijo en la rueda de prensa previo al partido contra el Inter de Milán.

En ese encuentro, con la prensa, el jugador evitó hablar sobre el interés del Inter en ficharlo en 2018. “Lo que pasó en 2018 está atrás y no hay sentido hablar más de eso. Estoy en Madrid y contento de estar aquí”.

A casi mitad de la 2020/21, el futuro de ‘Lukita’ sigue en el aire, ahora queda a la decisión de la directiva de ofrecerle un nuevo contrato o dejarlo ir como agente libre.