Modric y Albiol más vigentes que nunca a sus 36 años

El mediocampista croata Luka Modric y el defensor central español Raúl Albiol fueron los protagonistas este martes de las clasificaciones del Real Madrid y el Villarreal a semifinales de la Liga de Campeones, pese a que ambos cuentan con 36 años de edad.

Modrid fue crucial para que el máximo ganador de Champions lograra un sufrido pase entre los cuatro mejores, aún cuando iba perdiendo 0-3 frente al Chelsea en el Santiago Bernabéu, en ese contexto surgió la magia del balcánico, quien puso exquisito pase de tres dedos para que Rodrygo enciara el cotejo a la prórroga donde el héroe fue Benzema.

En Múnich, el Villarreal dio el batacazo, luego de dejar en el campino al podereso elenco teutón en el Allianz Arena, que significó la segunda clasificación de la historia a semifinales del «Submarino Amarillo», que tal vez no hubiese podido alcanzar la épica de no ser por la jerarquía y el liderazgo de Raúl Albiol, el zaguero se encargó de rechazar incontables centros de los alemanes y llegó a opacar al polaco Robert Lewandowsi que no pudo ante su férrea marca.