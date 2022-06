Mohamed Salah se lleva otro premio en la Premier League

Mohamed Salah añadió este miércoles un nuevo premio individual a su palmarés, al revalidar el galardón a mejor jugador del Liverpool esta temporada.

El egipcio agrega este premio a los ya recibido de mejor jugador para la asociación de futbolistas (PFA, por sus siglas en inglés) y mejor jugador para el gremio de periodistas de Inglaterra (FWA, por sus siglas en inglés).

Another stellar campaign from our Egyptian King earns him the @StanChart Player of the Season ❤️ pic.twitter.com/pGvZkIEZbA

— Liverpool FC (@LFC) June 8, 2022