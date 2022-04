Mohamed Salah se queda con el MVP de la Premier League

El extremo egipcio del Liverpool FC, Mohamed Salah, fue elegido como el Mejor Jugador de la temporada 2021/22 de la Premier League.

Salah, un indiscutible del cuadro rojo, fue reconocido por la Asociación de Escritores de Fútbol (FWA, por sus siglas en inglés).

De esta manera, es la segunda ocasión que el jugador africano conquista este galardón, ya que en el 2018 también lo ganó.

En esta edición, Mohamed obtuvo 48% de los votos y superó a jugadores como: Kevin de Bruyne (Manchester City) y Declan Rice (West Ham), quienes fueron segundo y tercero, respectivamente.

Por otro lado, en la categoría femenina, la atacante del Chelsea, Sam Kerr, se quedó con este galardón tras conquistar 40% de los votos y superó a la neerlandesa Vivianne Miedema, del Arsenal FC, y a Lauren Hemp, del City.

44 games 🔴

30 goals ⚽

14 assists 🅰@MoSalah is the Football Writers’ Association Footballer of the Year for 2022👑 pic.twitter.com/dAPCN0pKuZ

— Liverpool FC (@LFC) April 29, 2022