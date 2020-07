Mourinho criticó a la prensa e involucró a Guardiola, Klopp y Lampard

El técnico portugués del Tottenham Hotspur, José Mourinho, se quejó de las preguntas de la prensa alegando que no se tiene el mismo trato con él que con otros entrenadores de jerarquía en el futbol inglés como Guardiola, Klopp, Lampard o Nuno de los Wolves.

«Soy el único que está obligado a poner 15 titulares«, aseguraba el experimentado preparador luso tras el triunfo de los londinenses ante Newcastle.

La entrada del neerlandés Bergwijn le dio un nuevo aire al Tottenham en el partido contra las ‘urracas’ del norte de Inglaterra. Posteriormente a Mourinho se le consultó el por qué el exPSV no cuenta con más minutos en su equipo y la respuesta del DT no tiene desperdicio, involucrando colegas de prestigio:

«Esa es la pregunta que me haces normalmente a mi pero no se la hacen a Lampard, a Klopp, a Pep… Al resto de entrenadores de grandes clubes con buenos jugadores», arrancó Mou que tomaba carrera en su extensa respuesta post victoria en St.James Park.

«Lampard no pone a Pulisic y no le preguntan por qué no es titular. Si Pep pone a alguien y deja fuera a Bernardo nunca le preguntan por Bernardo Silva. Soy el único que está obligado a poner a quince titulares y soy el único que no tiene derecho a tener buenos jugadores en el banquillo. Si hubiera puesto a Bergwijn hoy titular, me estarían preguntando qué es lo que tiene que hacer Lucas Moura para ser titular o qué es lo que tiene que hacer Son para serlo. No tienen que hacer nada, tienen que ser jugadores de equipo que podrán ser titulares, que pueden quedarse en el banquillo, salir para media hora o para un minuto»

«¿Cuántas veces deja Nuno a Adama en el banco para ganar partidos en los últimos 30 minutos? Y tú no le preguntas a Nuno si Traoré se queda en el banquillo y el motivo de que en su lugar juegue Jota, Podence o Dendoncker… Es solo a mí. El Tottenham tiene que competir con los mejores equipos y para ello no solo puede tener once buenos jugadores. Necesita más, y lo tenemos en el banquillo«, sentenció el ex Porto y Real Madrid.