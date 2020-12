Mourinho le tiró con todo a Klopp y al Liverpool

José Mourinho no quedó muy contento con el resultado del partido ante el Liverpool (derrota 2-1) y señaló que el mejor equipo perdió, tienen condescendencia con Jurgen Klopp y que el conjunto Red no parece un club campeón.

En declaraciones a Amazon Prime, el DT del Totteham aseguró que si él se comportara como lo hace el alemán, haciendo alusión a sus quejas en la línea de banda, lo botarían. «A mí me tratan diferente y eso es triste«, dijo.

«Le dije que el mejor equipo había perdido, pero él dijo que no. Bueno, es su opinión».

#Mourinho: “Si me hubiera comportado como Klopp, no tendría chance, me hubieran expulsado en un minuto. Le dije que el mejor equipo perdió y no está de acuerdo, pero esa es su opinión” pic.twitter.com/nySBwM63vs — #BenditaPremier (@EPL_es) December 17, 2020

Pero The Special One no paró ahí, también comentó que llevarse un punto hubiera sido un resultado justo, debido al juego que hicieron. «El partido siempre estuvo bajo control. Creo que no nos merecimos el resultado, pero así es el fútbol», agregó.

Además para finalizar Mourinho mencionó que el Liverpool no parece un equipo que haya sido campeón de Inglaterra, campeón de Europa y campeón del mundo.