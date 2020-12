Mourinho cuestionó las lesiones del Liverpool

José Mourinho volvió a sus aguas, esas que tanto le gusta. El entrenador puso en duda la cantidad de lesiones que tiene el Liverpool y recalcó que su única baja importante es la de Virgil Van Dijk.

«Creo que Alisson no está lesionado, Alexander-Arnold no está lesionado. Matip creo que jugará. Fabinho no está lesionado, Robertson no está lesionado, Wijnaldum no está lesionado, Henderson no está lesionado, Salah no está lesionado, Firmino no está lesionado, Mané no está lesionado. Van Dijk está lesionado y es un gran jugador».