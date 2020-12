Mourinho respondió a quienes critican al «aburrido» Tottenham

El entrenador del Tottenham, José Mourinho respondió a las críticas que lo señalan por dirigir a un equipo muy «aburrido».

José Mourinho llegó al Tottenham y de inmediato se notó un cambio en el equipo, el cual se ha confirmado esta temporada; los Spurs actualmente se encuentran en la parte alta de la tabla y gran parte del mérito es del entrenador portugués.

No obstante, a pesar de los números, el equipo aún tiene una situación que cubrir; tanto medios como aficionados han tachado al club de «aburrido», pues el club no asume la iniciativa, por lo que Mourinho se vio en la necesidad de responder.

«Si no disfrutas ver nuestro partidos, no los veas. Es así de fácil. He sido comentarista por algunos meses y aprendí a respetarlos, incluso si no estoy de acuerdo. Así que puede decir lo que quieran», declaró en conferencia de prensa.

Con 24 goles a favor, el club se ha posicionado como la tercera mejor ofensiva y con 10 goles, como la mejor defensiva; por si fuera poco, jugadores como Son y Kane han alcanzado un gran nivel, un nivel que no habían tenido antes de la llegada del portugués.

Es por ello que sorprende las críticas al entrenador, pues Mourinho siempre ha manejado ese estilo en sus equipos, pero habrá que ver si el Tottenham es capaz de cambiar de estilo o si con el actual es capaz de llevarse por fin el título de la Premier League.