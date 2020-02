Mourinho reveló el motivo de su cambio radical de look

José Mourinho vuelve a estar en el punto de mira de todos luego de que explicara el motivo por el que cambió de look repentinamente.

«A veces me gusta raparme, a veces me gusta sentir el frío y me gusta cambiar un poquito… pero esta vez no fue el caso», comenzó contando el estratega luso sobre su nueva apariencia.

«Esta vez me quedé dormido y, cuando me desperté, lo tenía tan mal que le dije a mi peluquero ‘por favor, rápame al uno porque seguramente me volverá a crecer», detalló entre risas.