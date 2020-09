Mourinho sobre Bale: «No hago comentarios sobre jugadores de otros equipos»

El entrenador portugués del Tottenham Hotspur, José Mourinho, dio declaraciones sobre un posible fichaje de Gareth Bale a su equipo.

“Bale es un jugador del Real Madrid y no hago comentarios sobre jugadores de otros equipos”, dijo el luso durante la rueda de prensa previo al partido ante el Lokomotiv Plovdiv en la Europa League.

En los últimos días se ha especulado sobre un posible regreso del galés al Tottenham de la Premier League, club en el que brilló desde la temporada 2007/08 a la 2013/14, cuando fue traspasado al Real Madrid.

“No, no es mi trabajo contactar con agentes y no quiero hablar de ello, porque no son jugadores de mi equipo”, comentó el estratega.

Bale arribó en la 2013/14 a la “Casa Blanca” y se mantenido allí durante las últimas siete campañas, donde ha ganado dos Ligas, una Copa del Rey, dos Supercopa de España, cuatro UEFA Champions League, tres Supercopa de Europa y cuatro Mundial de Clubes.