Mourinho: «Todos los suplentes del Leipzig jugarían en mi equipo»

José Mourinho, entrenador del Tottenham, se quejó de la larga lista de lesiones de los londinenses. Para el portugués, la eliminación en Champions a manos del RB Leipzig, se pudo evitar contando con el equipo en plena forma.

Bajas como Son, Kane, Sissoko, Bergwijn, Davies o Foyth, se perdieron la eliminatoria ante el conjunto germano. Equipo que avanzó con autoridad ganando tanto en Inglaterra como en Alemania.

Desde las islas acusan a Mourinho como el gran responsable de la eliminación, y el experimentado DT asumió parte de la culpa tras caer en octavos, cuando la pasada campaña fueron finalistas de la Champions con el argentino Mauricio Pochettino.

«Todos los jugadores que ocupan el banquillo del Leipzig jugarían en este momento en mi equipo», declaró frontal Mou con su acostumbrado estilo.

«Por supuesto que fue difícil y el Leipzig mereció llegar a cuartos de final. Todos los equipos del mundo lucharían con la baja de cinco o seis de sus jugadores más importantes. Es tan simple como eso, tenemos muchos problemas y es realmente difícil».

De igual forma el ex Real Madrid reconoció la superioridadad futbolística de Leipzig, y continuó expresando sus sensaciones post-eliminación.

«Nuestros problemas no van a desaparecer mañana. No tenemos resultados donde no hayamos podido pelear por los puntos. Perdimos 3-2, 2-1, 1-0, empates… No es que no podamos pelear, luchamos hasta el final».