Muere otro entrenador por Covid-19 en Brasil

René Weber, extécnico de la selección de Brasil Sub-20, falleció este miércoles por Covid-19.

De esta manera, se convirtió en el segundo entrenador que muere en estos últimos días debido a la pandemia, que todavía azota muy fuerte en esa nación.

O Botafogo lamenta profundamente a morte de Renê Weber, ex-auxiliar do clube nesta temporada e campeão brasileiro em 95. Profissional de alto nível, Renê era querido por todos, zelava pela excelência no trabalho e manutenção do bom ambiente. Ele foi mais uma vítima da Covid-19. pic.twitter.com/WzwqHN3ICW

— Botafogo F.R. (@Botafogo) December 16, 2020