Mundial 2022: Catar quiere un millón de vacunas contra el COVID-19

Las autoridades de Catar quieren un Mundial 2022 completamente libre de COVID-19 y por eso han informado que solicitarán un millón de vacunas para todos los espectadores que asistan a los partidos.

El primer ministro catarí, Jalid bin Jalifa al Zani, aseguró para la agencia de noticias estatal, QNA, que están negociando con una compañía para adquirir el suero inmunizador, pese a que todavía falta año y medio para que se juegue la primera Copa del Mundo en suelo árabe.

El mandatario no dio detalles sobre la empresa que podría administrar las vacunas y tampoco el tipo de estas, pero ratificó que no permitirá que las masas estén en los estadios sin haber recibido una vacunación completa. Asimismo, señaló que esta decisión se toma debido a que, si bien para finales del año que viene habrá países que ya hayan vacunado e inmunizado a todos sus ciudadanos, existe la posibilidad de que algunas naciones no lo hayan hecho.

Catar es uno de los países que más ha avanzado en la vacunación de sus ciudadanos y según su Primer Ministro, esta semana al menos el 72% de la población habrá recibido aunque sea un dosis de alguna vacuna en una población que está cercana a los tres millones de personas.

Por otro lado, al Zani manifestó que las construcciones e infraestructuras necesarias para la competición de 2022 van a un buen ritmo de acuerdo a lo establecido, incluidos los estadios, una red de transporte y varios servicios, alojamiento y atención médica.

Para finalizar, explicó que las autoridades están ultimando los trabajos en tres estadios, Lusail, Al Thumama y Ras Abu Aboud, que es el primero desmontable y reutilizable del mundo.