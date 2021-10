Mundial 2022: los internacionales viajarán con una semana de antelación

Es bien sabido que el Mundial 2022 se jugará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre de 2022, y los futbolistas que lo vayan a jugar con sus selecciones se tendrán que incorporar apenas una semana antes.

Este ha sido un plan que ha filtrado el diario francés ‘L’Équipe’, que indica que, si este se concreta, jugadores y seleccionadores se enfrentarán con un calendario muy ajustado. Y es que es muy probable que algunos participantes todavía se encuentren disputando compromisos en sus respectivas ligas incluso un día antes de viajar a Catar, el 13 de noviembre. Lo que significaría una fatiga mental y muscular que podría influir en su desempeño.

Los cuerpos técnicos tendrán que saber gestionar a todo su grupo de una manera que jamás habían hecho antes para que no sufran lesiones que podrían poner en riesgo sus presencias en el campeonato. Con un corto tiempo de disputa, cualquier dolencia aunque no sea de gravedad, podría sacar a un jugador de un posible once titular de un partido.

Entrenadores y futbolistas tienen varios meses advirtiendo públicamente que el calendario de cotejos que la UEFA y la FIFA están realizando puede ser peligroso para todos ellos.