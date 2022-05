Mundial de Qatar, ídolos, Atlas y Europa: las perlas Jairo Torres tras su fichaje con Chicago Fire

El atacante Jairo Torres ya es jugador del Chicago Fire de la MLS. En una entrevista con la agencia EFE, el mexicano habló sobre varios temas importantes; el llamado a la selección mexicana, sus ídolos, su paso por Atlas y cómo piensa llegar a Europa.

En la entrevista, Torres recalcó estar muy feliz con el club rojinegro. «Con Atlas estoy sumamente agradecido, fue el que me abrió las puertas a su club. Soy aficionado del club, estoy agradecido a los jugadores. Pero vengo a aportar mi granito de arena aquí en Chicago. Ya estuvieron mexicanos aquí y quiero aportar mi granito de arena», dijo.

Del mismo modo, sentenció que es este nuevo equipo lo puede llevar al Viejo Continente. «Me gustaría dar ese paso a Europa, quiero madurar más, ser más efectivo, tener buenas participaciones para que me volteen a ver acá. A quién no le gustaría jugar en a Premier, pero la verdad es que si me quiero abrir las puertas por allá tengo que hacer las cosas bien».

Guess who arrives today 🇲🇽

Con respecto a su inspiración, el mexicano sorprendió a más de uno. «Mi ídolo fue Andrés Guardado, cuando estaba en Atlas era un volante extremo, aunque ahora se ha retrasado y juega más en contención. A quién no le gusta Neymar, Mbappé, son jugadores extraordinarios, pero puedo jugar en varias posiciones: lateral derecho, extremo derecho, interior. Puedo hacer muchas cosas».

Para cerrar señaló que no quiere forzar su llegada al Tri, pero que le gustaría jugar el Mundial. «Pasé por las inferiores de selección y a quién no le gustaría ir al Mundial. Para eso trabajo, no me gusta decir que quiero ir a la selección. Simplemente trabajo y si me voltean a ver, genial. El Mundial está a las puertas y por qué no hacer buenas actuaciones y subirme al Mundial», dijo.

A este si le creo cuando besa el escudo, se rompió el culo estuvo en todos los procesos, estuvo cuando Atlas no veía la luz, aguantó que lo putearan y se la comió sin hacer gestos, después de tanta adversidad, cumplió su sueño y el de nosotros, Gracias Ian Jairo torres. 🔴⚫️👏🏻

Con información de EFE.