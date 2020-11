Murió Papa Bouba Diop, héroe del fútbol senegalés

El fútbol perdió a otro jugador en esta semana que termina y se trata del héroe senegalés Papa Bouba Diop, quien jugó el Mundial de Corea-Japón 2002.

El futbolista solamente tenía 42 años de edad y según diversos medios falleció luego de haber luchado contra una larga enfermedad, la cual se desconoce.

Diop se dio a conocer en la cita mundialista ya mencionada, luego de haberle convertido el gol del triunfo para su selección contra la Francia campeona del mundo actual de aquel año y en la primera participación de Senegal en dicho torneo.

El futbolista se destacó por haber jugado en la Ligue 1 con el RC Lens, que al conocer de su fallecimiento emitió un escrito en sus redes sociales, y en el 2004 pasó a jugar en la Premier con el Fulham.

De igual manera, la FIFA también lamentó profundamente la muerte del exjugador de 42 años.

«La FIFA se entristece al enterarse del fallecimiento de la leyenda de Senegal Papa Bouba Diop».

FIFA is saddened to learn of the passing of Senegal legend Papa Bouba Diop.

Once a World Cup hero, always a World Cup hero. pic.twitter.com/akUJoPxCal

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 29, 2020