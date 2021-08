Nace el ‘Premio Marcus Rashford’ ¿De qué se trata?

World Summit Football (WSF) y Facebook crearon el ‘Premio Marcus Rashford’ con el objetivo de conmemorar «la labor del deportista para cambiar las vidas de los niños y luchar contra la pobreza infantil en Reino Unido«, anunció la organización WSF.

El galardón se entregará anualmente a aquellos deportistas que «usen su influencia para fomentar el cambio social ya sea promocionando causas medioambientales, ayudando en la lucha contra la discriminación o mejorando las condiciones de vida de grupos sociales alrededor del mundo», informó WFS.

🏆 THE MARCUS RASHFORD AWARD

We’re delighted to introduce – in partnership with @Facebook – the newly created #MarcusRashfordAward, in honour of the life changing campaigning of @MarcusRashford on child food poverty in the U.K.

— World Football Summit (@WFSummit) August 26, 2021