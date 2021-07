‘Nacho’ Ambriz considera que dirigir en Europa le puede abrir las puertas del Tri

Ignacio Ambríz ya se encuentra al frente del Huesca, por lo que su principal idea es tratar de ascender al club a Primera División, escenario que, para él, le puede abrir las puertas de la selección mexicana.

En declaraciones a la prensa, el estratega no ocultó su deseo de ser el jefe del banquillo del Tri, motivo por el que deja su nombre sobre la mesa, eso sí, dejando claro que espera cosechar buenos resultados en el presente.

«Si miro lo que fue Javier (Aguirre), creo que puede ser porque él tuvo la posibilidad de dirigir dos mundiales. Creo que me puede abrir la puerta, sí, pero también tengo que entregar buenos resultados, como en México se me fueron dando, pero creo que es un reto, una apuesta. Después, si hay alguna posibilidad a través de mi trabajo, de que las cosas me salgan bien, yo estaría orgulloso de hablar con la gente de la Federación de algún día poder dirigir a la selección. Ahora creo que está en muy buenas manos y no me queda más que desearles lo mejor».