¡NADIE DEFIENDE!: Así quedó el XI ideal del 2020 elegido por los aficionados

El XI ideal elegido por los aficionados en UEFA.com dejó un claro vacío defensivo, sin embargo, no dejó por fuera a los comunes en el dream team del 2020, incluyendo a un excluido en otros once’s.

El equipo ideal elegido está formado por Manuel Neuer (Bayern Múnich), Joshua Kimmich (Bayern Múnich), Sergio Ramos (Real Madrid), Virgil van Dijk (Liverpool), Alphonso Davies (Bayern Múnich), Thiago Alcántara (Bayern Múnich/Liverpool), Kevin De Bruyne (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus), Lionel Messi (Barcelona), Neymar (PSG) y Robert Lewandowski (Bayern Múnich).

— UEFA.com (@UEFAcom) January 20, 2021