Nagelsmann aseguró que rechazó dirigir al Real Madrid

El entrenador alemán Julian Nagelsmann aseguró que le ofrecieron dirigir al Real Madrid, pero que lo rechazó por «no estar listo»

En el año 2018, una noticia sorprendía al mundo merengue: Zinedine Zidane anunciaba su salida como técnico del Real Madrid, una salida totalmente inesperada y que dejó con la boca abierta a más de uno.

Inmediatamente se empezaron a buscar sustitutos y uno de los que fue contactado para el puesto fue el técnico sensación de la Bundesliga: Julian Nagelsmann, entrenador que causaba furor al mando del modesto equipo del Hoffenheim.

No obstante, el entrenador declinó el ofrecimiento, pues consideró que era un paso demasiado grande en su carrera: «Si te llama el Real Madrid, lo piensas. Lo pensé mucho, pero quiero ser mejor entrenador y si vas al Madrid ya no tienes tiempo para mejorar«, declaró en entrevista para el periódico The Independent.

Nagelsmann llegó al Hoffenheim en el 2015 con solo 28 años y fue capaz de conducir al equipo del fondo de la tabla hasta puestos de Europa; ese rápido ascenso llamó la atención de muchos clubes, pero al final el entrenador decidió fichar por el RB Leipzig.

«Si fichas por el Madrid ya no tienes oportunidad de mejorar, ya tienes que ser el mejor. Solo quieren ganar títulos y nadie te da oportunidad de mejorar. En el futbol es muy difícil planear una carrera, pero hay que intentar hacerlo», sentenció.