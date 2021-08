Nagelsmann le tiró al PSG por el fichaje de Messi y el fair play financiero

El fichaje de Lionel Messi por el París Saint-Germain ha dado mucha tela para cortar; en esta oportunidad fue Julian Nagelsmann, entrenador del Bayern de Múnich, quien habló sobre el caso, y no de la mejor manera posible.

En declaraciones a la prensa, el estratega alemán lamentó que ciertos clubes tengan más facilidades que otros en cuestiones económicos, criticando claramente la inyección de petrodólares por parte de jeques árabes al PSG.

«No soy un experto que conozca los entresijos de estas cosas. Sé lo mismo que cualquier periodista y también me tengo que frotar los ojos de asombro al ver algunas cosas. En referencia a algún fichaje que he visto recientemente, no son solo los números de los que se habla, ya que hay que sumar otras cantidades que no se publican y suponen mucho más dinero».