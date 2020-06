Ver a Cristiano Ronaldo retirarse en el Manchester United o en el Real Madrid sería cumplir un sueño, sin embargo, para su excompañero Nani, esta situación parece estar lejos de cumplirse.

En una entrevista para ESPN, el extremo portugués resaltó que cuando coincidió con ‘CR7’ este le confesó en qué liga se iba a retirar.

El actual jugador del Orlando City no dio detalles sobre el futuro, pero contó que Cristiano tenía en mente retirarse en la MLS de Estados Unidos

«Hace un par de años, me dijo que probablemente terminaría en Estados Unidos. No es 100 por ciento seguro, pero probablemente. Hay una posibilidad».

Cristiano Ronaldo told Nani he will probably end up in MLS 👀

(via @TaylorTwellman) pic.twitter.com/W7Cg0nr3DD

— ESPN FC (@ESPNFC) June 17, 2020