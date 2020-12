Napoli: se le quitó el partido perdido contra la Juventus y sí jugarán

El Napoli consiguió lo que quería y su apelación sirvió para que le fuera revocada la sanción impuesta contra la Juventus por no haberse presentado a jugar en la Jornada 3.

El conjunto celeste ya había emitido apelaciones a distintos tribunales deportivos italianos y todas las había perdido, eso hasta que la emitió al Comité Olímpico Italiano, que falló a favor del equipo del ‘Chucky’ Lozano este martes.

Esto significa que al cuadro napolitano se le revocó el partido perdido por no haber jugado, no se le quitaron los tres puntos y por eso subió del quinto al tercer lugar en la tabla, mientras que los bianconeri caen de posiciones al no haber computado los tres puntos de ese encuentro.

Además, también significa que el partido entre los dos deberá jugarse y se le tendrá que buscar un nuevo espacio en el calendario para ello.

Cabe mencionar que el cuadro sureño recibió una penalización de una derrota por 3-0 por no haberse presentado a jugar el pasado 4 de octubre por no haber podido viajar hasta Turín tras tener casos positivos de Coronavirus.

El mes pasado, la corte de apelaciones de la Federación Italiana de Fútbol ratificó el fallo en contra del Napoli, por no haber tenido razones válidas para no presentarse a viajar y debió haber seguido el protocolo establecido para el COVID-19 y que fue aceptado por todos los equipos.

El protocolo de la Serie A es el mismo que el de la UEFA, pues ambos establecen que si un equipo tiene al menos 13 jugadores para un partido más un portero entonces podrá disputar el compromiso. La escuadra de Nápoles entonces tenía dos positivos, pero alegó que las autoridades no lo dejaron viajar.