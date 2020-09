Nelson Semedo suena para ser compañero de Raúl Jiménez

La salida de Nelson Semedo es para algunos inminente, mucho se rumora sobre su nuevo equipo, siendo el Wolverhampton uno de los mejores parados tras preguntar sobre el portugués recientemente.

Según señala el periodista Fabrizio Romano, de Sky Sport y The Guardian, los Wolves de Raúl Jiménez quieren suplir la baja de Matt Doherty, fichado por el Tottenham, y el defensor del Barcelona es la primera opción.

Nelson #Semedo to Wolves is ‘here we go’ and confirmed. The deal is done and will be signed on next few hours also with Barcelona. Personal terms agreed with Mendes until 2025. Medicals on next week. 👌🏻🐺 #Wolves

…now it’s time for Dest [but Bayern are confident to sign him].

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 20, 2020