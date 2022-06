Nemanja Matic es el primer refuerzo para la Roma de José Mourinho

La Roma anunció este martes el fichaje del centrocampista serbio Nemanja Matic, que llega al club como agente libre por una temporada, hasta junio de 2023.

Matic, de 33 años, aterriza en Roma como primer refuerzo veraniego para el conjunto que dirige José Mourinho, campeón de la Conference League.

Mourinho y Matic ya coincidieron en el Manchester United. El medio centro ha sido un deseo expreso del técnico luso para la medular romana.

«This is a big club with a great fanbase…»

Nemanja Matic gives his first thoughts after completing his move to the Italian capital! 💬

