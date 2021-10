Newcastle tiene en la mira a este defensor del Bayern

El Bayern Múnich está próximo a perder al defensor Niklas Sule, quien desde hace varios meses ha sido tanteado por el Real Madrid de LaLiga; sin embargo, ahora se le sumó un nuevo pretendiente: el Newcastle United.

Sule, de 26 años, es uno de los jugadores con más potencial en la actualidad y ya levantó el interés del mencionado elenco inglés, que ya tiene el poder económico para ofrecerle un gran contrato por los próximos años.

TRUE ✅ @NUFC is interested in Niklas Süle. The centre-back is a free agent in Summer @SPORTBILD pic.twitter.com/q5P3e5BvAq

— Christian Falk (@cfbayern) October 13, 2021