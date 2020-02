Neymar culpa al PSG por su falta de ritmo futbolístico

Neymar Jr. cargó contra su club el Paris Saint Germain tras su performance en la derrota de este martes ante el Borussia Dortmund en Champions League. Considera que la falta de ritmo fue perjudicial para él.

El brasileño aclaró que su ausencia en los últimos partidos tras lesionarse las costillas en el partido ante el Montpellier (1 de febrero), fue total decisión de la entidad parisina y no de él. “Es muy difícil estar cuatro partidos sin jugar, pero por desgracia, no fue mi decisión. La decisión fue total del club y de los médicos. Ellos tomaron esta decisión y a mí no me gustó”, dijo a RMC Sport.

A pesar de la decisión del cuerpo médico del PSG, ‘Ney’ aseguró que se sentía bien físicamente para volver a las canchas, incluso antes del choque frente al conjunto alemán. “Hemos tenido bastante discusiones sobre estas decisiones porque yo siempre he querido jugar. Yo me sentía bien, pero el club tenía miedo. Al final, he sido yo quien más ha sufrido”, aclaró.

“Es difícil jugar 90 minutos sin pararse. Si hubiera estado en mejor forma, yo habría hecho un mejor partido”, admitió.