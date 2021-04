El astro brasileño Neymar Jr., del París Saint-Germain, aseguró que siente “más feliz que nunca” en el conjunto parisino.

Tras finalizar el partido de los cuartos de final de la UEFA Champions League, ante Bayern Múnich, el ‘10’ disipó cualquier rumor sobre su salida del PSG y aseguró que no piensa salir del club.

«Ya no es un asunto (su marcha o continuidad en el París Saint-Germain). Es que es obvio que me siento a gusto y me siento en casa aquí en el PSG. Estoy más feliz que antes», aseguró en una entrevista a TNT Sports Brasil.