Neymar no podrá enfrentarse a Messi en el Argentina-Brasil

Este martes, una Argentina que está a cuatro puntos de clasificar al Mundial Catar 2022 se enfrentará, con Messi, ante un Brasil que ya tiene boleto en mano, pero que no podrá contar con Neymar.

La ‘verdeamarela’ se entrenó este lunes en su territorio antes de emprender el viaje a tierras gauchas y todo parecía haber transcurrido con normalidad. No obstante, las alarmas se prendieron cuando el astro del PSG sintió unas molestias musculares, aunque no lo obligaron a abandonar la práctica.

Sin embargo, tal y como notificó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), el ’10’ no participará del viaje con el resto de sus coterráneos para el ‘clásico’. Y es que la ‘canarinha’ ya no se juega nada, más que su liderato invicto, y Tite prefiere no exponer a su futbolista para evitar la acumulación excesiva de minutos.

Por ende, el partido más emocionante del fútbol sudamericano, entre las dos líderes de las Eliminatorias de Conmebol, se quedará sin el choque entre Neymar y Messi, aunque seguirá siendo un cotejo de alta densidad en el que cualquiera pueda ser el ganador.