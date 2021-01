Nieve en España obliga a suspender 26 partidos

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) informó, este sábado, que debido a la fuerte nevada que está cayendo en el territorio nacional, se han suspendido 26 partidos profesionales.

La RFEF afirmó que el duelo entre el Atlético de Madrid vs Athletic Club, de LaLiga Santander, debido a las fuertes precipitaciones que hay en la capital del país y por ello no se podrá disputar ese ansiado cotejo.

Por otro lado, en la categoría plateada: Leganés vs Almería; Mirandés vs Rayo Vallecano; y Alcorcón vs Albacete, tampoco se podrán disputar ya que la nieve está afectando varias zonas del país.

La Liga Iberdrola (Femenil) también se ha visto afectada y también se cancelaron los partidos a disputarse este sábado, tales como: Real Sociedad vs Real Madrid; Espanyol vs Sporting Huelva; Madrid CFF vs FC Barcelona; y Atlético de Madrid vs Valencia CF.