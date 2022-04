Niño «agredido» por Cristiano Ronaldo rechazó una invitación del luso

Cristiano Ronaldo le tiró de malas formas el celular a un niño hincha del Everton en Goodison Park. El crack portugués ofreció disculpas públicamente e invitó a este joven aficionado afectado a un partido del Manchester United. Finalmente la madre del chico rechazó la invitación argumentando que ellos apoyan a Everton y no al club de Old Trafford.

El muchacho de 14 años, desairado y maltratado por filmar con su telefono celular a Cristiano Ronaldo, luego de la caída del United en Goodison Park frente al Everton por la Premier, fue invitado por el lusitano. Invitación rechazada por la familia, que no quiere ver ni en fotos al histórico artillero que no atraviesa el mejor momento en Manchester.

La madre del joven explicó que aceptar la invitación de Cristiano a Old Trafford para ver un partido, sería como que alguien te agreda en la calle y posteriorme te invite a comer, algo que no tiene ningún sentido.

«¿Por qué mi hijo debería viajar a Old Trafford, por qué un Blue querría ir a ver a un Red Devil? ¿Por qué iríamos a verle, solo porque es Cristiano Ronaldo? No tengo nada que decirle«, señaló la madre del afectado a Sky News.

Las disculpas públicas del luso en redes sociales no parecen haber conformado ni al muchacho ni a su madre, que continuó declarando con indignación tras el feo desplante en Goodison Park. Estadio donde el Everton venció al Manchester United en la Premier, lo que provocó la furia de CR7, quien recibió fuertes faltas durante el partido en Liverpool.

«¿Cómo puedes hablar de deportividad y hacerle eso a un niño de 14 años? Eso no es deportividad en absoluto. Si fuera genuino creo que debería haberse dado vuelta en el momento del incidente, tomar el teléfono de Jake y decir lo siento. No son mis palabras, son las de mi hijo. Él se vio más afectado que yo con la situación y decidió que no quiere ir a Manchester y no está interesado en conocer a Cristiano Ronaldo».

La madre del joven explicó la situación en la que CR7 golpeó la mano de su hijo y le tiró el celular al suelo, cuando el jugador se dirigía al túnel de vestuarios:

«Cristiano Ronaldo pasó de largo con un enojo terrible, le arrancó el teléfono a mi hijo y siguió caminando. Puedes ver por el moretón que hizo contacto con su mano. Simplemente no puedo creer estar hablando de esto«, sentenció Sarah Kelly, mamá del chico afectado.

¿Qué opinas de esta situación polémica que está perjudicando la imagen de CR7 como deportista e ídolo de masas? Puedes dejar tu punto de vista en los comentarios.