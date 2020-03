No aplazar la EURO provocará pérdida millonaria en la Champions

En este momento parece más idóneo suspender la Eurocopa para abrir espacio en el calendario y así culminar las diferentes ligas europeas. La venidera EURO se disputará en 12 países y el desplazamiento de aficionados será un riesgo alto por el coronavirus, explica la agencia EFE.

Rodar la EURO al próximo año supondrá una pérdida económica, pero no serán tan alta si se compara con no culminar la actual edición de la Champions League. “Sería mucho peor no poder acabar la Liga de Campeones con respecto a no hacer este año la Eurocopa y disputarla en otro momento”, explicó el economista consultado por EFE, Marco Bellinazzo.

“En mi opinión es impensable pensar que en junio pueda haber movimiento de aficionados en doce ciudades europeas. Podría ser un grave fallo estratégico en este momento. Si se aplaza, los perjuicios serían muy relativos y la UEFA puede solucionarlos. Los contratos con patrocinadores, son normalmente de cuatro años, así que podrían ser aplazados por un año”, continua.

La Liga de Campeones es un torneo que genera alrededor de 3.000 millones de euros por año, mucho más de lo produce económicamente una Eurocopa.

“Un aplazamiento de un año de la Eurocopa podría crear un perjuicio económico, pero hablamos de algunas decenas de millones de euros, porque los contratos de patrocinadores podrían ser simplemente aplazados un año. Es una cantidad notable, pero no insuperable. Y habría perjuicio económico para los países sede del evento muy relativo”, añade.

En cuanto a este tema, la UEFA se reunirá mediante videoconferencia este martes con miembros de todas las federaciones para decidir qué hacer con todos sus torneos.