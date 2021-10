El entrenador Pep Guardiola confesó que su colega Jürgen Klopp, su rival este domingo, le ha hecho ser mejor estratega a lo largo de los últimos años.

«Los equipos de Jürgen Klopp me han ayudado a ser mejor entrenador. Me ha puesto a otro nivel, me ha hecho pensar mucho, probarme, ser un mejor entrenador. Es una de las razones por las que aún estoy en este deporte».

El bonito halago de Guardiola a Klopp en la previa de su enfrentamiento:»Tanto él como sus equipo me ayudaron a ser un mejor entrenador. Me llevó a otro nivel, me puso a prueba y me hizo pensar qué tenía que hacer para ser mejor entrenador». pic.twitter.com/EkOSsfIgtd

— Manu Heredia (@ManuHeredia21) October 1, 2021