No es el Chelsea: Hazard encontraría un salvavidas en uno de los grandes de la Premier

La relación entre Enden Hazard y el Real Madrid está cada vez más distanciada, es por ello que ya algunos apuntan que el delantero tiene todo listo para regresar al Premier, pero no precisamente al Chelsea.

Tal como adelanta el periodista Connor Humm, ya las conversaciones con los representantes del belga están lista, por lo que solo se estaría esperando el traspaso al Arsenal.

Edu met with Eden Hazard’s father Wednesday evening to discuss a move to Arsenal. Arsenal want a loan + option to buy included in the deal.

— Connor Humm (@TikiTakaConnor) April 8, 2022