No es Upacameno: Real Madrid y Barcelona se disputan un central del Leipzig

La idea de los grandes equipos es buscar jóvenes estrellas a bajo precio y que puedan explotar los años siguientes, es por ello que el Real Madrid y el Barcelona siguen de cerca a uno de los centrales del Leipzig.

Tal como señala el diario As, ambos clubes españoles apuntaron al zaguero Ibrahima Konaté como una de las opciones más interesantes del mercado.

El francés, de 21 años, ha mostrado de manera constante ese nivel que le ha llevado a ser catalogado como uno de los zagueros con más proyección del panorama continental.

