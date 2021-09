No jugó: Johan Vázquez vio desde la banca el triunfo del Genoa

Johan Vázquez fue testigo de la victoria del Genoa frente al Cagliari, partido correspondiente a la tercera jornada de la Serie A de Italia.

Sin minutos y con dudas sobre su debut, el mexicano se mantuvo en el banco de suplentes todo el encuentro, mientras los dirigidos por Davide Ballrdini, se pudieron recomponer y remontar el 2-0 hasta que el equipo rojiazul remontó al minuto 72.

Con este resultado, el equipo genovés consiguió su primera victoria en la Serie A de Italia, tras dos derrotas contra el Inter de Milán en condición de visitante y contra Napoli como local.

Johan Vázquez sigue sin debutar en el equipo italiano, además, el ex Pumas no pudo realizar la pretemporada con el Genoa al encontrarse con la Selección Sub 23 de México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.