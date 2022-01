«No me importó una mie#@ calentar banquillo en el Barça porque iba a ser millonario»

Alex Song, exfutbolista camerunés del Barcelona y del Arsenal, contó cosas de su época en la elite futbolística. El mediocampista confesó que no le importaba jugar muy poco, sabiendo que tenía el mejor auto y la cuenta bancaria hasta arriba de millones. Hoy con 34 años, juega en la exótica liga de Yibuti, país del este africano.

El camerunés llegó a Barcelona en 2012 procedente del Arsenal. En Catalunya jugó muy poco, pero eso no parecía un contratiempo para el futbolista africano.

«Cuando el Barcelona me ofreció un contrato y vi lo que iba a ganar, no lo pensé dos veces. Sentí que mi esposa e hijos merecían tener vidas cómodas al terminar mi carrera. Conocí al Director deportivo del Barça y me dijo claramente que no jugaría muchos partidos, pero eso no me importó porque sabía que me convertiría en millonario», compartió Song en una charla de Instagram con el jugador de la NBA, Pascal Siakam.

«Realmente no me importaba una mierda calentar los banquillos del Camp Nou por el dinero que ganaba», expresó sin tapujos el camerunés.

Sobre su periodo en Londres jugando para el Arsenal, Song dejó estas palabras que se han ido viralizando:

» La mayoría de futbolistas viven por encima de sus posibilidades. Estuve en el Arsenal durante ocho años y solo me pude ganar bien la vida en los últimos cuatro. Eso fue porque mi sueldo subió mucho, pero también porque me di cuenta de lo despilfarrador que era con el dinero. En ese entonces ganaba 15 mil euros semanales. Era joven y estaba extasiado».

«Podía comprar donde quisiera y pasar muchas noches locas. Iba a entrenar y veía a Henry aparecer con una auténtica joya de coche. Me dije a mí mismo qie tendría ese auto a toda costa. Fui a la concesionaria y firmé papeles, un préstamo y así logré tener el mismo auto que the King (Tití). Pero juro que lo tuve que devolver dos meses después porque todo mi dinero se iba al cargarle gasolina. Ahí dije: Dame un Toyota , este coche es demasiado para mí. La gente en ese entonces creía que era millonario, pero durante mi tiempo en el Arsenal no pude ahorra ni 100 mil euros«, comentó Alex Song, hoy jugando en la desconocida liga de Yibuti.