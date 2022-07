¡No quiere volver a México! Carlos Vela le dijo NO a la Liga MX

Carlos Vela seguirá en la MLS con Los Ángeles FC, sin embargo, las ofertas desde la Liga MX no faltaron, aunque él mismo dejó claro que no se plantea volver al futbol mexicano.

En declaraciones a la prensa, el atacante reconoció que su primer intención era mantenerse en Estados Unidos, y que en caso de no poder continuar probaría suerte en Europa, a pesar de haber tenido algunos acercamientos con equipos de la Liga MX.

Carlos Vela confesó que tuvo ofertas de equipos mexicanos pero no las contempló ❌ https://t.co/MPlUrj4t3e pic.twitter.com/shIqKcaP4F

«Tuve alguna oferta, hablé con algunas personas de equipos de México, pero como siempre lo dije, mi primera opción era quedarme en Los Angeles. Si eso no pasaba, iba a mirar las opciones que tenía en Europa, que era mi segunda opción. Sí tuve algún acercamiento de equipos mexicanos, pero no contemplé o no era una de los principales lugares donde quería seguir mi carrera».