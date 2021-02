«No se acaba el mundo»: Koeman le restó importancia a la derrota contra el PSG

Ronald Koeman sigue en la tónica de no darle mucha importancia a los malos resultados del Barcelona, y consideró que la derrota 1-4 ante el París Saint-Gemain no debería preocupar tanto.

Durante una rueda de prensa, el entrenador señaló que el Barca todavía tiene opciones en todas las competiciones y, «aunque la Champions está muy complicada», en la Copa del Rey el conjunto azulgrana tiene «más efectividad» puede «remontar» el 2-0 ante Sevilla.

«Es normal que anímicamente estés un poco bajo después de lo que pasó. En el primer entrenamiento del viernes se notaba un ambiente más bajo y eso es bueno, porque si no te afecta no puedes estar así. Hoy los he visto como antes y con muchas ganas de ganar el partido».