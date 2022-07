¡No se retira! Zlatan Ibrahimovic renovará con el Milán

El histórico delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, del AC Milán, que actualmente está recuperándose de una operación en su rodilla, llegó a un acuerdo para renovar su contrato con el cuadro italiano.

Ibra, que finalizó contrato en este verano, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente –en mayo- del ligamento anterior cruzado de su rodilla izquierda y se espera que vuelva al rectángulo de juego para inicios de 2023.

De acuerdo a una información revelada por el periodista Fabrizio Romano, el atacante sueco llegó a un acuerdo con el vigente campeón de la Serie A para estar vinculado con el club hasta junio de 2023.

Por otro lado, oficialmente no se ha desvelado el nuevo salario de Zlatan, pero varias fuentes aseguran que pasará de percibir siete millones de euros a tan solo 2.5 por esta venidera campaña.

Zlatan Ibrahimović has decided to extend his contract with AC Milan! Zlatan will continue for one more season, agreement in place until June 2023. 🚨🇸🇪 #ACMilan @SkySport

Ibrahimović suffered knee injury and his recovery will take 6/7 months but he will accept lower salary. pic.twitter.com/4SBcxgBBgV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2022