No se retracta: Guardiola se niega a disculparse con fanáticos del City

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, se negó a disculparse con los aficionados del cuadro ciudadano, luego que pidiera a la afición asistir al Etihad Stadium para apoyar a dicho combinado.

«No me voy a disculpar por lo que he dicho. No es la primera vez que lo dije, también ocurrió en el Barcelona y en el Bayern de Múnich», aseguró el estratega en la rueda de prensa previa al partido ante Southampton, que se disputará este sábado a las 9:00 horas.

Por su parte, el secretario general del grupo de aficionados del City, Kevin Parker, también dio rotundas declaraciones y le dijo a Guardiola: “limítate a entrenar”.

El estratega catalán, que rompió el silencio este viernes, también acotó que lo quiso decir fue “lo que necesitamos es apoyo, no importa cuánta gente venga, pero les invito a que vengan y disfruten del partido porque necesitamos su apoyo”.

«Estoy completamente encantado con el apoyo que nos dieron contra el Leipzig. Nunca me he sentado aquí y he empezado a preguntar por qué la gente no viene», finalizó Guardiola.