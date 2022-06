«No siempre gana el mejor»: Messi habló sobre la Champions del Real Madrid

La Champions League ganada por el Real Madrid sigue dando tela para cortar. Los nuevos comentarios fueron realizados por Lionel Messi, eliminado por el cuadro merengue en octavos de final.

En declaraciones a TyC Sports, el astro argentino analizó el título de la Casa Blanca y aseguró que «no siempre gana el mejor».

«Obviamente me dan ganas de volver a ganarla y me da bronca no poder estar ahí, pero también me hacer ver que no siempre el mejor gana la Champions. Son situaciones, momentos puntuales, momentos psicológicos donde el mínimo error te deja fuera y el que más preparado está para esas situaciones termina ganándola o llegando a la final. El Real Madrid, sin quitarle mérito ni mucho menos porque es el campeón de Champions y siempre está ahí, no era el mejor equipo de esta Champions y sin embargo le ganó a todos».