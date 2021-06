«No traicionaré al PSG»: Mbappé habló sobre su futuro

Muchos dirán que el caso de Kylian Mbappé ya se salió de las manos, y es que el propio jugador se ha mostrado enigmático con respecto a su futuro, aunque dejó claro que busca tomar la mejor decisión posible.

En una entrevista con France Football, el joven goleador dejó claro que le va a ser difícil tomar la decisión de marcharse o quedarse en el París Saint-Germain, y en caso de irse, llegaría al ¿Real Madrid?. Siguen las incógnitas.

«¿Mi futuro? Tengo que tomar la buena decisión, será difícil y me tengo que dar todas las condiciones para decidir bien. Estoy en un lugar que me gusta, me siento bien. ¿Pero es el mejor lugar para mí? Todavía no tengo la respuesta».